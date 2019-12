2020년에도 계속될 에이티즈표 세계관

[연예팀] 그룹 ATEEZ가 더욱 강력해진 콘셉트로 새해를 화려하게 장식한다.지난 12월26일 그리고 27일 ATEEZ 공식 SNS 채널을 통해 미니앨범 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’(트레져 에필로그 : 액션 투 앤서)의 프로모션 맵 이미지와 트랙리스트가 공개됐다.프로모션 맵 이미지에 따르면 에이티즈는 27일 앨범 트랙리스트와 단체 콘셉트 이미지를 시작으로 개인 콘셉트 이미지, 앨범 프리뷰, 뮤직비디오 티저 영상 등 다채로운 콘텐츠를 순차 오픈한다.또한 공개된 트랙리스트 속엔 타이틀 ‘Answer’(앤서)를 비롯해 ‘지평선(Horizon)’(호라이즌), ‘Star 1117’(스타 1117), ‘Precious’(프레셔스), ‘Outro : Long Journey’(아우트로 : 롱 저니)까지 총 5개의 곡이 담겨 팬들의 호기심을 자극하고 있다.앞서 정규앨범 ‘TREASURE EP.FIN : All To Action’(트레져 EP.핀 : 올 투 액션)으로 명실상부 퍼포먼스 강자의 면모를 입증한 바 있는 ATEEZ는 이번 앨범을 통해 ‘TREASURE’ 시리즈 세계관의 주요 서사를 보여줄 예정이다.무한한 성장과 거침없는 행보를 이어가고 있는 ATEEZ는 월드투어 ‘ATEEZ World Tour The Fellowship: Map The Treasure’(에이티즈 월드 투어 더 펠로우십: 맵 더 트레져)로 글로벌 대세돌의 위상까지 과시할 계획이다.한편, 세계적인 관심을 한 몸에 받고 있는 ATEEZ의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’는 오는 2020년 1월6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.(사진제공: KQ엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr