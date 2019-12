’CHANGMO 별 될 시간 LIVE IN SEOUL 2020’ 포스터./ 사진제공=AMBITION MUSIK

[텐아시아=김수경 기자]컬쳐띵크가 래퍼 창모의 단독 콘서트 ’CHANGMO 별 될 시간 LIVE IN SEOUL 2020’이 티켓 예매 시작 1분 만에 매진됐다고 27일 밝혔다.창모는 최근 정규 앨범 ‘Boyhood’의 수록곡인 ‘METEOR’로 각 음원사이트 실시간 차트에서 1위에 올랐다.’CHANGMO 별 될 시간 LIVE IN SEOUL 2020’은 창모의 두 번째 단독 콘서트다.포스터와 함께 공지된 히든 게스트에는 어떤 아티스트가 참여할지 벌써부터 팬들의 궁금증을 자아내고 있다.‘CHANGMO 별 될 시간 LIVE IN SEOUL 2020’은 내년 2월 16일 서울 예스24 라이브홀에서 열린다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr