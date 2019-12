'동키즈'재찬 (사진=동요엔터테인먼트)

보이그룹 동키즈(DONGKIZ) 멤버 재찬이 색다른 변신을 예고했다.26일 정오 동키즈 공식 SNS 채널을 통해 재찬의 ‘All I Need Is You’(올아니쥬) 티저 이미지가 공개됐다.이미지 속 재찬은 몽환적인 눈빛으로 아련한 분위기를 연출, 보는 이들을 집중시키거나 무대 위 청량함과는 180도 다른 차분하고 신비로운 모습으로 존재감을 드러내고 있다.특히 재찬은 한 손으로 턱을 괴고 카메라를 응시하며 미소년 비주얼도 자랑, 풋풋함과 성숙함을 동시에 담은 매력으로 팬들의 마음까지 사로잡고 있다.재찬은 투니버스 웹드라마 ‘조아서 구독중’에서 강헌 역으로 활약하며 연기에 도전한 건 물론, ‘Fever’(피버) 활동 당시에는 바라만 봐도 절로 미소가 나오는 훈훈한 외모로 시청자들의 눈 호강도 책임졌다.동키즈는 팬들의 사랑에 힘입어 오는 2020년 1월 2일부터 후속곡 ‘All I Need Is You’로 활발한 활동을 시작한다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com