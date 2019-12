에이티즈, 돌아온 콘셉트 부자

[연예팀] 그룹 ATEEZ가 화려한 컴백으로 오는 2020년 포문을 연다.12월26일 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 “ATEEZ가 2020년 1월 6일 미니앨범 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’(트레져 에필로그 : 액션 투 앤서) 발매를 확정지었다. ATEEZ의 새로운 변신을 기대해 달라”고 전했다.공식 SNS 채널을 통해 컴백 포스터도 공개한 ATEEZ는 검은 배경과 대비되는 푸른빛의 폰트로 타이틀을 강조하는 가하면, 이번 컴백으로 보여줄 ‘콘셉트 장인’의 면모도 기대하게 만들고 있다.앞서 ATEEZ는 데뷔 1년 만에 총 4장의 앨범을 발매하며 국내외 남다른 성장세를 보인 바 있다. 전에 없는 유일무이 콘셉트는 물론, 8인 8색 ‘에이티즈표 스타일’을 구축해나가며 차세대 K팝을 이끌 대표 주자로 자리 잡고 있다.특히 ‘2019 MAMA’에서 ‘월드와이드 팬스 초이스’ 부문을 수상하며 국내외 뜨거운 관심을 증명해보인 ATEEZ는 월드투어 ‘ATEEZ World Tour The Fellowship: Map The Treasure’(에이티즈 월드 투어 더 펠로우십: 맵 더 트레져)로 다시 한 번 전 세계 팬들을 만나러 갈 예정이다.한편, ATEEZ는 현재 컴백 준비에 한창이며, ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’는 2020년 1월6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.(사진제공: KQ엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr