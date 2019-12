동키즈 문익 (사진=동요엔터테인먼트)

보이그룹 동키즈(DONGKIZ) 멤버 문익이 수줍은 소년으로 변신했다.25일 정오 동키즈 공식 SNS 채널을 통해 문익의 ‘All I Need Is You’(올아니쥬) 티저 이미지가 공개돼 관심을 받고 있다.이미지 속 문익은 상반된 매력을 자랑하고 있다. 주근깨를 찍은 메이크업으로 소년미와 함께 몽환적인 분위기를 뽐내거나, 순수하면서도 천진난만한 표정으로 보는 이들을 미소 짓게 만들고 있다.문익은 또한 화려했던 ‘Fever’(피버) 때와는 180도 다른 스포티한 모습으로 후속 활동에 대한 변신을 예고하고 있다.팬들의 사랑에 보답하고자 ‘All I Need Is You’로 후속 활동을 할 동키즈는 개별 티저 이미지와 함께 오후 6시에는 개인 티저 영상도 공개한다.동키즈는 오는 2020년 1월 2일부터 ‘All I Need Is You’ 후속 활동을 시작한다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com