트와이스 나연./ 사진=유튜브 영상 캡처

[텐아시아=노규민 기자]그룹 트와이스 나연이 아리아나 그란데의 ‘Santa Tell Me’로 크리스마스의 설레는 분위기를 고조시켰다.24일 트와이스 공식 유튜브 채널에는 아리아나 그란데의 ‘Santa Tell Me’를 커버하는 나연의 모습이 담긴 영상이 게재됐다.영상 속 나연은 빨간색 니트를 입고 루돌프 머리띠를 착용하는 등 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 모습으로 등장했다.이어 시종 밝은 표정으로 ‘Santa Tell Me’를 열창했다. 특유의 깨끗한 음색과 깔끔한 고음처리로 팬들의 귀를 사로잡았다.트와이스는 오는 3월 서울 KSPO DOME에서 월드투어 ‘TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS”(트와이스 월드투어 2019 ‘트와이스라이츠’)의 마지막 공연을 개최한다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr