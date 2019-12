하성운, 크리스마스 깜짝 선물…디지털 싱글 '다시 찾아온 12월 이야기' 발매

2019년 솔로 데뷔 후 활발한 음악 활동으로 많은 사랑을 받아온 하성운이 25일 팬들을 위한 깜짝 선물을 선사한다.하성운의 소속사 스타크루이엔티 측은 “25일 오후 6시 하성운의 세 번째 디지털 싱글 ‘다시 찾아온 12월 이야기’(The Story of December)를 공개한다”고 24일 밝혔다.앞서 소속사 측은 24일 자정 공식 SNS에 티저 영상을 공개, 25일 발매되는 신곡에 대한 기대감을 불러일으켰다.25일 공개되는 세 번째 디지털 싱글 '다시 찾아온 12월 이야기(The Story of December)'는 유명 프로듀싱팀인 모노트리의 작곡가 이주형과 하성운이 함께 작업한 곡으로, 아름다운 피아노 선율 위에 하성운의 보컬이 어우러지며 더욱더 풍성한 조화를 이뤄 추운 겨울 팬들에게 따뜻한 마음을 전달해 줄 수 있는 노래다.소속사 관계자는 “이번 디지털 싱글 역시 바쁜 일정 속에서도 하성운이 거의 모든 작업 과정에 직접 참여했으며, 점점 더 프로듀서형 가수로 발전하는 모습을 보여주고 있다"고 전했다.한편 하성운의 세 번째 디지털 싱글 ‘다시 찾아온 12월 이야기’(The Story of December)는 25일 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com