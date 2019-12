강성훈 복귀 /사진=FX솔루션 제공

강성훈이 자작곡을 공개하며 가수로 다시 새로운 시작을 한다.강성훈 측은 지난 22일 공식 유튜브 계정 및 각종 온라인 음원사이트를 통해 신곡 'you are my everything'의 뮤직비디오를 공개했다.'you are my everything'은 강성훈이 직접 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여한 곡으로 강성훈의 감미로운 목소리와 따뜻한 멜로디의 조화가 인상적이다.이번 뮤직비디오는 강성훈이 지금까지 기다려준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 특별 제작됐다. 크리스마스트리를 배경으로 사랑을 고백하는 강성훈의 모습부터 녹음실 비하인드와 지난 11월 열린 강성훈의 팬미팅 모습까지 다채로운 모습을 엿볼 수 있다.앞서 강성훈은 지난 2017년 4월 젝스키스 20주년 기념 영상회를 열면서 팬들의 후원금과 티켓 판매 수익금을 기부할 것처럼 속여 돈을 가로챘다는 의혹을 받은 바 있다. 그러나 이후 검찰은 강성훈의 수익금 횡령 의혹에 대해 증거 불충분으로 불기소 처분했다.강성훈은 지난 6일 방송된 MBC '섹션TV 연예통신'에서 자신을 둘러싼 각종 논란에 대해 사과하고, 젝스키스를 탈퇴한 심경 등을 고백하기도 했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com