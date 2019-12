마이 리틀 텔레비전 V2 (사진=MBC)

‘마이 리틀 텔레비전 V2’ 김장훈의 ‘복면가숲’에 선 넘는 도전자들이 등장했다. 그중에서도 천만 영화 ‘겨울왕국 2’의 OST ‘into the unknown’을 완벽하게 커버한 도전자들까지 나타났다고 전해져 관심이 집중된다.23일 방송되는 MBC ‘마이 리틀 텔레비전 V2’(이하 ‘마리텔 V2’)에서 김장훈의 돌아온 ‘복면가숲’이 공개된다.공개된 사진 속 고무장갑과 정열적인 분홍색 복면을 쓴 ‘마미숲’으로 변신한 김장훈의 모습이 시선을 강탈한다. 지난 ‘복면가숲’서 2대 가왕 자리를 차지했던 ‘음악대위’가 나타나지 않아 ‘마미숲’이 3대 가왕에 등극한 것. 그가 신봉선, 김현철, 우주소녀 엑시와 함께 2배 커진 규모로 돌아온 ‘복면가숲’을 예고해 기대를 모은다.4대 가왕을 차지하기 위한 무대들이 펼쳐지는 가운데 모두를 감탄하게 만든 도전자가 나타나 현장을 압도했다는 후문이다. 영화 ‘겨울왕국 2’의 얼음공주와 울라프 복면을 쓴 도전자가 등장, ‘into the unknown’을 열창하며 환상의 하모니를 선보였다고 해 눈길을 끈다.뿐만 아니라 선을 넘는 도전자 ‘수퍼쏜’이 등장해 김장훈을 당황하게 했다고. ‘수퍼쏜’은 김장훈의 무대 감상평에 “너나 잘하세요”라며 막말을 퍼부었다고 해 폭소를 자아낸다. 선 넘는 멘트들로 현장을 포복절도하게 만든 ‘수퍼쏜’의 정체는 누구일지 궁금증을 한껏 끌어올린다.얼음공주와 울라프의 환상적인 ‘into the unknown’ 무대와 선 넘는 도전자 ‘수퍼쏜’의 정체는 12월 23일 밤 9시 50분 방송되는 '마이 리틀 텔레비전 V2'를 통해 확인할 수 있다.한편 매주 다채로운 콘텐츠 방송들을 선보이고 있는 ‘마리텔 V2’는 매주 월요일 밤 9시 50분에 방송된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com