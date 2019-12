그룹 엑소 / 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]가온차트가 23일 “그룹 엑소(EXO)의 ‘OBSESSION – The 6th Album’ 앨범이 2019년 51주차 주간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다”고 밝혔다.‘OBSESSION – The 6th Album’은 51주차(2019.12.15~2019.12.21) 소매점 앨범차트에서 24394장으로 1위에 랭크됐다.‘OBSESSION – The 6th Album’은 12월 16일 월요일 오전 9시에 가장 많이 판매됐다.2위는 스트레이 키즈(Stray Kids)의 ‘Cle : LEVANTER’, 3위는 씨아이엑스(CIX)의 ‘2nd EP ALBUM HELLO` Chapter 2. Hello, Strange Place’가 차지했다.51주차 일간 소매점 앨범차트에서는 15일 스트레이 키즈의 ‘Cle : LEVANTER’, 16일과 17일 엑소의 ‘OBSESSION – The 6th Album’, 18일 스트레이 키즈의 ‘Cle : LEVANTER’, 19일 씨아이엑스의 ‘2nd EP ALBUM HELLO` Chapter 2. Hello, Strange Place’, 20일과 21일에는 우주소녀 ‘As you Wish’가 1위에 랭크됐다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr