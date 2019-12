마리텔 V2 (사진=MBC)

‘마이 리틀 텔레비전 V2’ 전광렬이 ‘그때 그 광렬’로 돌아간다. 콧수염을 붙이는가 하면 극 중과 유사한 의상을 입는 등 당시로 돌아간 듯한 그의 모습이 눈길을 끄는 가운데 전광렬, 황제성이 환상의 콩트 콤비를 결성했다고 전해져 기대감을 한껏 끌어올린다.오늘(23일) 방송되는 ‘마이 리틀 텔레비전 V2’(이하 ‘마리텔 V2’)에서 전광렬, 황제성의 ‘이승 탈출 NO. 1’ 상황극이 공개된다.공개된 사진 속 콧수염을 장착한 전광렬이 눈길을 끈다. 알고 보니 이는 다수의 레전드 짤을 탄생한 드라마 ‘태양을 삼켜라’의 ‘장민호’로 변신한 모습인 것. 도티는 배역을 위해 수염을 길렀다는 전광렬의 말에 즉석에서 콧수염 분장을 제안했고, 콧수염을 붙인 전광렬은 당시를 회상하며 추억에 잠겼다고 해 호기심을 자극한다.그런가 하면 전광렬은 ‘전광렬의 이승 탈출 NO. 1’이라는 말을 탄생시킨 ‘레전드 사망 씬’들을 되짚어볼 예정이라고. 이에 전광렬이 연기 파트너 황제성의 다양한 상황 설정에 몰입해 연기를 펼치던 중, 점점 과해지는 설정에 결국 “너 한 번 죽어(?) 봐”라며 발끈했다고 전해져 웃음을 자아낸다.뿐만 아니라 국민 드라마 ‘청춘의 덫’을 재연하고 있는 전광렬, 황제성의 모습이 포착됐다. 특히 황제성이 극 중 전광렬의 짝사랑 상대 심은하로 변신해 수줍은 연기를 펼치고 있어 이들의 활약에 관심이 집중된다.한편 전광렬이 들려주는 ‘그때 그 광렬’ 속 이야기와 ‘전광렬의 이승 탈출 NO. 1’ 상황극은 오늘(23일) 오후 9시 50분 방송되는 '마이 리틀 텔레비전 V2'를 통해 확인할 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com