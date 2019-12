가수 강성훈./ 사진제공=FX솔루션



[텐아시아=김수경 기자]가수 강성훈이 지난 22일 공식 유튜브 및 각 음원 사이트를 통해 자작곡인 'you are my everything' 음원 발매 기념 뮤직비디오를 공개했다.'you are my everything'은 강성훈이 작사, 작곡, 프로듀싱에 참여한 곡이다.이번 뮤직비디오는 강성훈이 지금까지 기다려준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 특별 제작됐다.크리스마스트리를 배경으로 사랑을 고백하는 강성훈의 모습부터 녹음실 비하인드와 지난 11월 열린 강성훈의 팬미팅 모습이 담겼다.'you are my everything' 또한 이날 발매됐다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr