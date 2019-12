마미손, 유진 박 (사진=각 소속사)

정체를 감춘 채로 가요계에 큰 반향을 일으키고 있는 래퍼 마미손이 오늘(21일) ‘쇼! 음악중심’으로 첫 지상파 음악방송 데뷔를 한다. 그와 함께 비운의 천재 바이올리니스트 유진 박이 오랜만에 방송에 출연해 ’레전드’ 무대를 꾸밀 예정이어서 기대를 모은다.오늘(21일) 방송되는 대한민국 음악의 중심 MBC ‘쇼! 음악중심’는 김재환, 마미손(feat. 유진박), 김현철, 김영철, 세정, Stray Kids, 골든차일드, 밴디트, 슬리피 (feat. 리쿼), Y군 (feat. 빅죠), 세븐어클락, 하이브로, 뉴키드, WE IN THE ZONE에 이르는 출연자 라인업을 공개했다.이번 ‘쇼! 음악중심’이 주목을 받는 것은 우선 마미손의 첫 지상파 음악방송 출연이 성사됐기 때문이다. 지난해 Mnet '쇼미더머니 777'를 통해 가요계에 혜성같이 등장한 마미손은 트레이드 마크인 핑크 복면과 자신의 주무기인 멋진 음악을 들고 ‘쇼! 음악중심’에 나타날 예정이다.마미손은 ‘소년 점프’ 무대를 비롯해 최근 바이올리니스트 유진 박과 함께 작업한 ‘별의 노래’를 선보인다. 특히 최근 방송을 통해 근황을 알려온 유진 박의 오랜만의 ‘음악방송’ 출연이 반갑다. 유진 박은 최근 마미손과 작업하며 ‘별의 노래’ 뮤직비디오에 출연하기도 했는데, 이 같은 인연으로 함께 무대에 서게 됐다.두 번째로 주목할 무대는 미스터리 래퍼 Y군의 무대다. 지난 2016년 데뷔한 Y군은 가요계 등장 이후 지금까지 정체가 밝혀지지 않은 신비주의 가수. 그는 오늘 ‘쇼! 음악중심’에서 복면을 벗는 퍼포먼스를 선보이는데, 현장에 온 관객들은 그의 정체를 확인할 수 있다는 점에서 기대감을 높인다. 그를 위해 래퍼 빅죠가 무대에 함께 선다.마지막으로 전 소속사와 분쟁, 갈등을 겪고 있는 슬리피가 래퍼 리쿼의 지원사격을 받아 현재의 심경을 담은 노래를 방송에서 최초 공개할 예정이다. 앞서 ‘쇼! 음악중심’을 통해 노래로 자신의 심경을 밝혀왔기에 어떤 내용이 담겨 있을지 주목된다.한편 ‘쇼! 음악중심’은 구구단 미나, SF9 찬희, 스트레이키즈 현진이 고정 MC로 활약 중이며 매주 토요일 오후 3시 30분 방송된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com