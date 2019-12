그룹 이엔오아이./ 사진제공=키더웨일컴퍼니

[텐아시아=김수경 기자]그룹 이엔오아이(ENOi)가 19일 오후 6시 각 온라인 음원 사이트를 통해 스페셜 앨범 ‘For RAYS, Realize All Your Star(포 레이즈, 리얼라이즈 올 유어 스타)(이하 For RAYS)’를 발매한다.‘For RAYS’는 지난 4월 발매한 데뷔 싱글 ‘블룸(Bloom)’ 이후 이엔오아이가 약 8개월 만에 공개하는 신보다. ‘아직 작지만 언젠가 크게 빛나게 될 것’이라는 자신감과 힘찬 목표로 가득 찬 이엔오아이의 이야기들을 담았다.타이틀곡 ‘스타라이트(Starlight)’는 본인들을 기다려주고 길을 비춰줬던 팬들이 없었다면 이엔오아이는 절대 피어날 수 없었음을 이야기한 곡이다. 이와 동시에 그에 대한 깊은 감사와 사랑의 마음을 표현했다.리더 라온은 팬들을 위한 이번 앨범을 처음부터 직접 기획했다. 하민과 도진도 작사에 참여했다.이엔오아이는 앨범 발매에 앞선 이날 오후 2시 서울 마포구 에스플렉스센터에서 스페셜 앨범 발매 기념 ‘Korean Vibe’ 쇼케이스를 개최했다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr