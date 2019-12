그룹 방탄소년단 / 사진제공=뉴 이어스 로킹 이브

[텐아시아=우빈 기자]그룹 방탄소년단이 미국 최대 규모로 열리는 새해맞이 라이브 쇼에 출연해 전 세계를 뜨겁게 달군다.17일(이하 현지시간) 미국 ABC 방송의 ‘딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2020(Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2020, 이하 뉴 이어스 로킹 이브)’은 공식 SNS를 통해 방탄소년단의 출연 소식을 알렸다.뉴 이어스 로킹 이브가 발표한 공연 일정에 따르면, 방탄소년단은 오는 31일 뉴욕 타임스스퀘어에서 열리는 공연에 출연한다.뉴욕 타임스스퀘어 무대는 포스트 말론(Post Malone), 샘 헌트(Sam Hunt), 앨라니스 모리셋(Alanis Morissette)과 브로드웨이 뮤지컬 ‘재기드 리틀 필(Jagged Little Pill)’의 출연자 등이 함께 참여한다. 또한 방송인 라이언 시크레스트(Ryan Seacrest)와 배우 루시 헤일(Lucy Hale)이 호스트로 나선다.방탄소년단은 2017년 뉴 이어스 로킹 이브 무대에서 ‘DNA’와 ‘MIC Drop’ 공연을 펼쳐 미국은 물론 전 세계 시청자들의 폭발적인 관심을 얻은 바 있다. 올해 한국 가수로는 두 번째로 참석해 다시 한번 전 세계 시청자들과 만날 예정이다.올해로 48회째인 뉴 이어스 로킹 이브는 뉴욕 타임스스퀘어, 로스앤젤레스, 뉴올리언스, 마이애미 등 미국을 대표하는 장소에서 매년 최대 규모로 열린다. 5시간 30분간의 특별 공연으로 최대 2500만 명의 미국인들이 시청한다. 매해 마지막 날인 12월 31일 저녁부터 방송을 시작해 새해 첫날을 전 세계 시청자들과 함께 맞이한다.이번 뉴 이어스 로킹 이브는 미국 ABC 방송에서 생중계되며, 국내에서는 2020년 1월 1일 오전 9시 55분 Mnet을 통해 생방송될 예정이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr