사진=티파니 영 인스타그램

[텐아시아=태유나 기자]그룹 소녀시대 출신 티파니 영(티파니)이 늘씬한 각선미를 자랑했다.티파니는 17일 자신의 인스타그램에 “ready or not”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 티파니는 노란 트위드 원피스를 입고 노란 소파에 앉아 포즈를 취하고 있다. 티파니의 쭉 뻗은 각선미와 새하얀 피부가 시선을 사로잡는다.티파니는 지난 10월 ‘Run For Your Life’를 발매했다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr