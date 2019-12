장재인 (사진=New Era Project)

‘발라드 여제’ 이수영이 같은 소속사 후배 장재인을 위해 깜짝 응원에 나섰다.소속사 New Era Project(뉴에라 프로젝트)는 17일 오전 공식 SNS를 통해 오는 18일 발매되는 장재인의 네 번째 미니앨범 ‘이너 스페이스(INNER SPACE)’에 대한 이수영의 응원 영상을 공개했다.영상에서 이수영은 “같은 회사인데 얼굴도 못 보고 음악이 먼저 찾아왔다”고 말문을 열며 “항상 독특하고 자신만의 색깔을 보여주는 장재인만의 음악 많은 분들이 기다렸을 것 같다. 그 기대에 부응하는 감미로우면서 섹시한 음악이 나왔다”고 귀띔해 기대감을 자아냈다.그러면서 “장재인이 잘 되길 항상 응원하고 있다. 이번 타이틀곡 ‘비너스(Venus)’ 많은 사랑 받길 바란다. 앞으로도 건강한 활동 기대한다”며 “음원 발표 축하하고 열심히 활동하는 모습 지켜보겠다”며 가요계 대선배다운 훈훈한 응원으로 이목을 집중시켰다.이수영과 장재인은 New Era Project 소속 아티스트로, 두 사람 모두 독보적인 음악성으로 다수의 히트곡을 내며 대중에 많은 사랑을 받고 있다. 이에 이수영은 가요계 후배이면서 한솥밥 식구인 장재인을 위해 깜짝 응원 영상으로 새 앨범에 힘을 실어줘 훈훈함을 안겼다.이와 함께 New Era Project는 장재인의 몽환적이면서 아름다운 비주얼이 담겨 있는 ‘이너 스페이스’ 메인 앨범 커버를 공개, 한층 물오른 미모로 보는 이들의 감탄을 자아냈다.한편 장재인의 새 미니앨범 ‘이너 스페이스’는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며, 단독 콘서트 ‘윤종신 Curated 19 장재인 VENUS’는 오는 22일 서울 용산구 현대카드 언더스테이지에서 개최된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com