우주소녀 (사진=스타쉽엔터테인먼트)

걸그룹 우주소녀가 팔색조 매력의 자켓 현장 비하인드를 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 공식 SNS 및 유튜브 채널에 우주소녀의 미니앨범 'As You Wish'(애즈 유 위시)의 자켓 메이핑 필름을 게재하며 이목을 사로잡았다.공개된 영상에서는 우주소녀가 이번 앨범 'As You Wish'의 세 가지 버전 자켓 촬영 현장 비하인드를 공개해 팬들의 매혹적인 비주얼을 자랑했다.먼저 연정은 "여기는 우주소녀의 자켓 촬영장"이라며 "오늘 우주소녀가 승마복을 입었다"며 색다른 의상인 승마복에 초점을 맞췄다. 우주소녀 멤버들은 모두 고풍스러운 배경 위에 깔끔하고 매혹적인 승마복으로 시선을 압도했다. 멤버들은 카메라를 향해 카리스마 넘치는 아우라를 마음껏 자랑하는가 하면, 촬영이 없을 때는 밝고 귀여운 모습으로 돌아와 보는 이들의 미소를 자아냈다.특히 화사한 핑크 컬러의 머리로 돌아온 보나는 "3년 만에 아이돌 머리다. 여러 번의 탈색을 거친 힘든 작업"이라며 "팬분들이 아이돌 머리를 원하시길래 '이보다 더한 아이돌 머리는 없다'로 팬분들을 위해 준비하게 됐다"고 비하인드 스토리를 전했다.이어 캐주얼한 의상으로 변화를 준 우주소녀는 우아한 아름다움을 뽐내며 새로운 매력을 발산했다. 분홍색과 자주색, 보라색의 레트로한 감성이 돋보이는 세 번째 촬영 현장에서는 상큼 발랄 러블리한 분위기로 이목을 끌었다.은서는 "오늘 복고란 복고는 저에게 다 있다. 1960년대 스타일로, 주꾸미 머리 스타일을 한번 해봤다"면서 "사실 정말 모험해봤다. 자켓이나 뮤비가 아니면 언제 이렇게 해보냐"며 새로운 스타일 도전에 적극적인 모습을 보여주기도 했다.이처럼 모든 콘셉트를 완벽하게 소화하며 관심을 이끈 우주소녀는 최근 타이틀곡 '이루리 (As You Wish)'를 발표, 음악 팬들의 뜨거운 관심을 받았다. 특히 중독성 강한 멜로디와 강렬하고 파워풀한 퍼포먼스, 무대마다 새롭게 바뀌는 승마복 콘셉트의 의상은 우주소녀의 색깔을 고스란히 담아내며 호평을 받았다. 이를 바탕으로 앨범 판매량 자체 최고 초도 기록 경신과 음악 방송 1위 등을 거머쥐며 '대세 걸그룹'으로 자리 잡고 있다.한편 우주소녀는 이 기세를 몰아 연말 시상식 무대 준비에 박차를 가할 계획이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com