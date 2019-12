가수 씨엘 빌보드 광고판./ 사진제공=씨엘

[텐아시아=김수경 기자]가수 씨엘(CL)의 새 프로젝트 앨범 ‘사랑의 이름으로(In The Name Of Love)’ 빌보드 광고(옥외 광고)가 미국 할리우드를 장식한 사진이 17일 공개됐다.CL은 이날 오후 6시 신곡 ‘+ONE AND ONLY180228+’‘+소중한 추억190519+’을 전세계 발매하기에 앞서 미국 LA 할리우드에 이번 앨범 ‘사랑의 이름으로(In The Name Of Love)’ 초대형 광고판을 설치했다.이번 빌보드 광고에는 CL을 상징하는 강렬한 눈과 레드 컬러가 담겼다.CL은 신곡 발표와 함께 멜론 스타 DJ로 나서 팬들과 소통하는 시간을 갖는다. ‘씨엘의 대담한 라디오-기지배 고민상담소’라는 타이틀로 팬들의 꿈은 물론이고 연애, 일, 공부 등 다양한 이야기와 고민을 듣고 CL만의 현실적이고 시원시원한 조언을 전달할 예정이다.‘+ONE AND ONLY180228+’‘+소중한 추억190519+’는 이날 오후 6시 국내 음원 사이트를 포함해 아이튠즈, 애플뮤직, 유튜브 뮤직, 스포티파이, 아마존뮤직, 디저, 구글플레이를 통해 월드와이드로 발매된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr