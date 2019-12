다니엘 린데만, “특별한 음악가”를 만나다...임희영과 컬래버

[연예팀] 다니엘 린데만과 임희영이 첫 컬래버레이션을 선보인다.현재 중국 베이징 중앙 음악원 교수로서 세계무대에서 활발히 활동하고 있는 첼리스트 임희영의 첼로와 ‘독다니엘’이라는 애칭으로 더 친숙한 독일인 방송인 다니엘 린데만의 피아노가 만났다.첼리스트 임희영은 야닉 네제 세갱 상임지휘자로부터 “특별한 음악가”라 불리며 재임 당시 4년간 공석으로 남아있던 2016년 로테르담 필하모닉의 첼로 수석에 여성, 동양인 최초로 임명되어 활동해오고 있는 한국의 대표적인 첼리스트이다. 또한 2018년 한국인 최초로 베이징 중앙 음악원에 교수로 부임해 후학 양성과 솔리스트로서의 활동에 주력하고 있으며 2018년, 소니 클래시컬에서 런던 심포니와의 첫 데뷔 음반이 발매되어 영국, 미국, 중국 언론으로부터 찬사를 받았으며 2020년에는 러시안 첼로 소나타들로 이뤄진 두 번째 음반 발매가 예정되어 있다.2008년 처음 한국 땅을 밟아 어느덧 한국 생활 12년 차를 맞은 다니엘 린데만은 한국인 못지 않은 한국어 구사력과 다방면에 걸친 해박한 지식을 바탕으로, 2014년 JTBC ‘비정상회담'을 시작으로 다양한 방송 프로그램을 누비며 폭넓은 연령층의 시청자들로부터 사랑받고 있다. 독일과 한국에서 각각 동아시아학과 한국학을 전공해 학사와 석사 학위를 취득했지만, 교회 오르가니스트였던 조부의 영향으로 그 자신도 어려서부터 여러 건반 악기들을 벗삼으며 음악과 함께 성장할 수 있었다. 출연 중인 방송에서 뛰어난 피아노 연주 실력을 선보여 동료 방송인들과 시청자들로부터 호평을 받기도 했으며, 연말이면 스스로 자선 공연을 기획해 무대에 오르기도 했다.2019년 초 두 번째 정규 음반인 ‘STORY’를 발매하여 또 한 번 화제가 되었던 다니엘 린데만은 현재 한국과 유럽무대에서 활발히 활동하고 있는 첼리스트 임희영의 소속사인 봄아트프로젝트 윤보미 대표/프로듀서의 제안으로 이번 컬래버에 참여하여 연주하게 되었다.이번 컬래버에서는 클래식 곡인 에릭 사티의 Je te veux(나는 당신을 원해요)와 R&B곡인 The Platters의 ‘Smoke gets in your eyes’ 두 곡을 녹음했으며 이 중 다니엘 린데만이 ‘Smoke gets in your eyes’를 편곡하여 따뜻하고도 서정적인 연주를 들려준다. 이번 녹음은 인천에 위치한 클래식 전용 콘서트홀인 엘림아트센터에서 녹음하였으며 공연장의 자연스런 어쿠스틱을 최대한 활용하여 녹음되었다.임희영(첼로) & 다니엘 린데만(피아노)의 컬래버레이션 Vol. 1은 각 디지털 음원 사이트를 통해서 17일 화요일 정오(12시)부터 감상할 수 있다.(사진: 소니뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr