겨울왕국2 (사진=월트디즈니컴퍼니 코리아)

전 세대, 전 세계가 사랑에 빠진 영화 '겨울왕국 2'가 개봉 4주 차에도 뜨거운 흥행 열기를 입증하며 장기 흥행에 본격적인 시동을 걸었다.숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 '엘사'와 '안나'의 이야기를 그린 영화 '겨울왕국 2'가 개봉 4주 차에도 흥행 신드롬을 이어가고 있다.영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 16일 월요일 오전 7시 20분 기준 '겨울왕국 2'는 지난 13일(금) '어벤져스: 인피니티 워'(2018년, 1,121만 2,710명)를 뛰어넘고 역대 국내 개봉 외화 흥행 4위(1위 '어벤져스: 엔드게임'(2019) 1,393만 4,592명, 2위 '아바타'(2009) 1,333만 8,863명, 3위 '알라딘'(2019) 1,255만 2,213명)에 등극한 데 이어 개봉 4주 만에 누적 관객 수 1,207만 8,269명을 동원했다.특히 '겨울왕국 2'는 개봉 이후 25일 연속 박스오피스 1위를 흔들림 없이 지키고 있어 더욱 이목을 집중시킨다. 여기에 누적 관객 수 1,200만 명까지 돌파, 일찍이 전편의 기록을 뛰어넘고 역대 국내 개봉 애니메이션 최고 흥행작에 등극한 '겨울왕국 2'의 연이은 흥행 행진을 기대케 한다. 뿐만 아니라 현재까지 북미 흥행 수익 3억 6,654만 달러(박스오피스 모조 12/16(월) 오전 7시 20분 기준)를 달성, 전 세계 흥행 수익 10억 3,254만 달러를 돌파하는 놀라운 흥행세를 이어가며 글로벌한 흥행 신드롬을 입증하고 있다.한편 '겨울왕국 2'는 지난 14일(토)부터 싱어롱 상영을 시작해 극장가의 흥행 열기를 한껏 끌어올리고 있다. 전편의 OST 'Let It Go' 만큼이나 중독성 강한 멜로디와 황홀한 선율을 담아낸 이번 작품의 OST 7곡은 국내외 각종 음원 차트의 상위권을 점령하며 관객들의 뜨거운 사랑을 증명해왔다. 이러한 국내 관객들의 성원에 힘입어 시작된 '겨울왕국 2'의 싱어롱 상영은 '엘사'의 주제곡 'Into the Unknown'을 비롯해 80년대 글램록 스타일로 색다른 매력을 선사한 'Lost in the Woods', 드라마틱한 가사가 돋보이는 'Show Yourself' 등 다채로운 감성의 명품 OST를 생생하게 즐길 수 있는 잊지 못할 경험을 선사한다.특히 메가박스 목동점과 코엑스점에서는 지난 14(토)-15(일)일 양일간 '겨울왕국' 1편과 2편의 싱어롱 마라톤 상영회를 개최해 매진 사례를 일으키며 관객들의 뜨거운 관심을 모으기도 했다.싱어롱 상영과 함께 개봉 5주 차에도 뜨거운 흥행 열풍을 이어갈 영화 '겨울왕국 2'는 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.