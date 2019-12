가온차트 (사진=가온차트)

김재환의 ‘MOMENT’ 앨범이 가온차트 2019년 50주차 주간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다.김재환의 ‘MOMENT’는 50주차(2019.12.08~2019.12.14) 소매점 앨범차트에서 42,430장으로 1위에 랭크 되었으며, 12월 12일 목요일 오후 6시에 가장 많이 판매됐다.2위는 Stray Kids (스트레이 키즈) ‘Cle : LEVANTER’, 3위는 EXO ‘OBSESSION - The 6th Album’이 차지했다.한편 50주차 일간 소매점 앨범차트에서는 8일 박지훈 ‘360’, 9일-10일 Stray Kids (스트레이 키즈) ‘Cle : LEVANTER’, 11일 EXO ‘OBSESSION - The 6th Album’, 12일 김재환 ‘MOMENT’, 13일 EXO ‘OBSESSION - The 6th Album’, 14일 Stray Kids (스트레이 키즈) ‘Cle : LEVANTER’가 1위에 랭크됐다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com