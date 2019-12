여은 ‘Love me do’ 커버./ 사진제공=티버그룹

[텐아시아=김수경 기자]가수 여은이 프로젝트 음원시리즈 ‘취향플레이리스트(고백) #2’ 가창자로 나서 부른 곡 ‘Love me do’을 지난 15일 발매했다.여은은 걸그룹 멜로디데이 출신으로 2019년 솔로 전향 후 ‘싸운 날’ 등을 공개했다.‘Love me do’는 기적처럼 크리스마스에 눈이 내리기를 바라는 마음을 담았다.‘Love me do’는 ‘오늘밤 사랑노래 듣고 싶어 / 그대의 깊은 눈에 푹 빠져 You’re so beautiful …… 올해 크리스마스엔 / 눈이 올까요 기적처럼 / 기도할게요 내 진심을 담아’라는 노랫말로 이뤄진 시즌송이다.‘취향플레이리스트(취플리)’는 다양한 감성에 어울리는 음악으로 가요팬들의 플레이리스트를 채워주는 프로젝트로 기획됐다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr