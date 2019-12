그룹 드림캐쳐./ 사진제공=드림캐쳐컴퍼니

[텐아시아=김수경 기자]그룹 드림캐쳐가 15일 공식 SNS 채널에 미국 뉴욕 타임스퀘어 광장을 방문한 사진을 게재했다.사진 속에는 타임스웨어 광장 전광판에 드림캐쳐의 이름과 미국 투어 ‘Invitation From Nightmare City’의 광고가 담겼다.해당 광고는 드림캐쳐의 첫 미국 투어 공연을 응원하기 위해 전 세계 팬들이 함께 한 것이다.드림캐쳐컴퍼니는 “아낌없는 사랑과 지지를 보내주신 전 세계 ‘인썸니아’ 여러분에게 깊이 감사드린다. 여러분의 관심에 더욱 좋은 공연과 음악, 무대로 보답하겠다. 남은 일정도 팬 여러분들과 아름다운 추억을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.드림캐쳐는 현재 미국 5개 도시를 순회하는 ‘Invitation from Nightmare City in USA’ 일정을 하고 있다. 현재 LA, 시카고, 댈러스, 올랜도에서 현지 팬들과 만났으며 마지막 일정인 저지 시티 공연을 앞두고 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr