[텐아시아=김수경 기자]그룹 몬스타엑스가 지난 13일(이하 현지시간) 미국 뉴욕 ‘징글볼'(Jingle Ball) 공연을 끝으로 연말 쇼 투어를 화려하게 마쳤다.몬스타엑스는 이날 미국 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든(Madison Square Garden)에서 펼쳐진 ‘징글볼’ 공연을 마지막으로 미국 연말 쇼 투어를 성공적으로 마무리했다. 이날 세계적인 스타 테일러 스위프트를 비롯해 조나스 브라더스, 카밀라 카베요, 할시, 5SOS, 나일 호란, 리조, 댄 앤 셰이, 루이스 카팔디, 플레쳐 등 라인업에 몬스타엑스의 이름을 올렸다.‘FOLLOW’로 오프닝을 연 몬스타엑스는 ‘WHO DO U LOVE?’와 ‘Play It Cool’로 현지 관객들의 커다란 떼창을 이끌어내기도 했다. 특히 마지막 무대인 신곡 ‘MIDDLE OF THE NIGHT’에서는 현장 분위기가 최고조에 달했다.몬스타엑스는 자선단체 아이들을 위한 선물을 포장하기도 하고 현지 다양한 인터뷰에 응했다.몬스타엑스는 연말 시상식 준비에 박차를 가할 예정이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr