있지, 우쭈쪼꼬미, 신동./ 사진제공=Label SJ

[텐아시아=김수경 기자]프로젝트 그룹 ‘우주 쪼꼬미’(김희철, 이수근)의 신곡 ‘하얀 겨울 (White Winter)’이 15일 베일을 벗는다.우주 쪼꼬미는 이날 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이 등 각 음악 사이트를 통해 신곡 ‘하얀 겨울 (White Winter)’ 음원을 발매한다. 같은 시각 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TVSMTOWN 채널에서 뮤직비디오도 동시 공개한다.‘하얀 겨울’은 ‘STATION X 4 LOVEs for Winter (2019 SMTOWN Winter)’(스테이션 엑스 포 러브스 포 윈터)의 세 번째 곡이다. 1990년대 감성을 자극하는 동명의 캐럴 ‘하얀 겨울’을 리메이크한 노래다. 일렉 피아노와 올드스쿨 일렉 기타 연주를 활용해 따뜻한 재즈 느낌으로 재해석했다. 곡 전반에 깔리는 방울 소리가 크리스마스의 분위기를 물씬 풍긴다.더불어 이번 뮤직비디오는 레드벨벳의 ‘환생’, 박재정XNCT 마크의 ‘레모네이드 러브’, 셀럽파이브의 ‘셀럽파이브 (셀럽이 되고 싶어)’, 김희철의 ‘옛날 사람 (Old Movie)’ 등 다수의 작품을 연출하며 진가를 인정 받고 있는 슈퍼주니어 신동이 메가폰을 잡아 지원 사격에 나섰다. 떠오르는 신예 걸그룹 있지의 깜짝 출연도 관전 포인트다.SM 디지털 음원 공개 채널 ‘STATION X’의 첫 프로젝트 ‘STATION X 4 LOVEs for Winter’는 ‘겨울’과 ‘사랑’을 테마로 제작된 4곡을 순차적으로 발표하고 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr