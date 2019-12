김희철, 신동, 이수근, ITZY (사진=Label SJ)

프로젝트 그룹 ‘우주 쪼꼬미’ (김희철, 이수근)의 신곡 ‘하얀 겨울 (White Winter)’이 오늘 베일을 벗는다.우주 쪼꼬미는 금일(15일) 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이 등 각종 음악 사이트를 통해 신곡 ‘하얀 겨울 (White Winter)’ 음원을 발매하고, 같은 시각 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TV SMTOWN 채널에서 뮤직비디오도 동시 오픈해 높은 관심이 기대된다.‘STATION X 4 LOVEs for Winter (2019 SMTOWN Winter)’(스테이션 엑스 포 러브스 포 윈터)의 세 번째 곡으로 공개되는 우주 쪼꼬미의 ‘하얀 겨울 (White Winter)’은 90년대 감성을 자극하는 동명의 캐럴 ‘하얀 겨울’을 리메이크한 노래다. 일렉 피아노와 올드스쿨일렉 기타 연주를 활용해 따뜻한 재즈 느낌으로 재해석, 곡 전반에 깔리는 방울 소리가 화이트 크리스마스의 분위기를 물씬 풍긴다.더불어 이번 뮤직비디오는 레드벨벳의 '환생’, 박재정XNCT 마크의 '레모네이드 러브', 셀럽파이브의 ‘셀럽파이브 (셀럽이 되고 싶어)’, 김희철의 ‘옛날 사람 (Old Movie)’ 등 다수의 작품을 연출하며 진가를 인정 받고 있는 슈퍼주니어 신동이 메가폰을 잡아 지원 사격에 나섰다. 떠오르는 신예 걸그룹 ‘ITZY’ (있지, JYP 엔터테인먼트 소속)의 깜짝 출연도 관전 포인트다.한편 SM 디지털 음원 공개 채널 ‘STATION X’의 첫 프로젝트 ‘STATION X 4 LOVEs for Winter’는 ‘겨울’과 ‘사랑’을 테마로 제작된 4곡을 순차적으로 발표하며 음악 팬들에게 호응을 얻고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com