그룹 에이프릴 나은(왼쪽), NCT 재현./ 사진제공=SBS

[텐아시아=김수경 기자]그룹 에이프릴 나은, NCT 재현이 15일 팬들을 위해 크리스마스 선물을 준비한다.이날 오후 3시 50분에 방송되는 ‘SBS 인기가요’에서 MC 나은과 재현이 특별한 무대를 꾸민다. 다가오는 크리스마스를 맞이해 팬들을 위한 깜짝 선물을 준비한 것이다.두 사람은 ‘My Only Wish (This Year)’으로 크리스마스 분위기를 한껏 풍길 예정이다. 지난 10월 나은과 재현은 민혁과 함께 MC 신고식으로 특별 무대를 선보여 큰 화제를 모았던 만큼 이번 무대 역시 더욱 기대가 모아진다.이날 방송에는 ‘최고의 딴따라’ 박진영의 컴백 무대가 준비돼 있다. 박진영은 트렌디한 사운드와 화끈한 안무가 돋보이는 ‘FEVER’로 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 전망이다.이 외에도 이날 방송에는 스트레이 키즈, 임지민, 세정, 우주소녀, 박지훈, 골든차일드, 네이처 등이 출연한다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr