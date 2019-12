초콜릿 파트4 하진 ‘Always be here’ 커버 이미지(사진=JTBC콘텐트허브)

‘스카이캐슬’ OST로 화제를 모은 가수 하진이 JTBC 금토드라마 ‘초콜릿’ OST 4번째 주자로 출격한다.하진이 가창을 맡은 ‘Always be here(올웨이즈 비 히어)’는 문차영(하지원 분)과 이강(윤계상 분)의 메인 테마 곡으로, 각자의 아픔을 지닌 채 살아가는 극 중 주인공의 마음을 대변하고 위로하는 곡이다.앞서 지난 8일 남성 아티스트 정진우만의 감성으로 표현된 'Always be here'가 먼저 발매됐으며, 여성 아티스트 버전에는 섬세하고 깊이 있는 보이스의 소유자 하진이 가창을 맡아 자신만의 색깔로 완벽 재해석했다.하진은 올해 최고의 화제작 ‘스카이캐슬’의 OST ‘We All Lie(위 올 라이)’ 가창자로 대중에 강렬한 존재감을 각인시킨 아티스트이다.뿐만 아니라 ‘2019 제12회 코리아드라마어워즈’ OST상을 수상하며 OST 신흥 강자로 떠올랐다.세븐틴, 카더가든, 정진우에 이어 명품 OST 대열에 합류한 하진의 목소리가 드라마 ‘초콜릿’의 몰입도를 더욱 높여줄 전망이다.한편 JTBC 금토드라마 ‘초콜릿’ OST Part. 4 하진의 ‘Always be here’는 14일 정오(낮 12시) 전 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com