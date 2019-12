혁(사진=젤리피쉬)

빅스 혁의 첫 미니 앨범 ‘겨울나비’ 하이라이트 메들리 영상이 공개됐다.14일 0시 빅스 공식 SNS 계정을 통해 빅스 혁의 첫 미니 앨범 ‘겨울나비’의 전곡이 담긴 하이라이트 메들리 영상이 게재되며, 팬들의 기대감을 높였다.공개된 하이라이트 메들리 영상은 타이틀곡 ‘겨울나비’부터 ‘Boy with a star(보이 위드 어 스타)’, ‘If Only (Feat. 안다은 of 디에이드)’, ‘way to you(웨이 투 유)’, ‘너의 밤은 아프지 않기를’ 그리고 스페셜 곡인 ‘안아줄게’까지 총 6곡의 하이라이트 음원이 담겨 있다. 아름답고 신비로운 자연을 배경으로 쓸쓸함과 따스함을 담은 이미지와 하이라이트 음원이 어우러져 듣는 재미를 더했다.특히 이번 하이라이트 메들리를 통해 타이틀곡 ‘겨울나비’가 드디어 베일을 벗었다. 빅스 혁이 직접 작사, 작곡하며 또 하나의 감성곡 탄생을 예고한 타이틀곡 '겨울나비'는 올해 발표한 네 장의 싱글을 잇는 ‘사계절 프로젝트’ 결정판이다. 겨울부터 봄, 여름, 가을 그리고 다시 겨울로 이어지는 혁만의 특별한 감성과 담담하면서도 섬세한 보이스가 풀버전 음원에 대한 궁금증을 증폭시켰다.빅스 혁은 첫 미니 앨범 ‘겨울나비’를 통해 특별한 감성곡을 예고했다. 특유의 따뜻하고 맑은 감성으로 리스너들의 귀를 사로잡아 왔던 빅스 혁이 보여줄 첫 미니 앨범이 어떤 색을 담고 있을지 뜨거운 관심이 모아지고 있다.한편, 빅스 혁의 첫 미니 앨범 ‘겨울나비’는 오는 18일 오후 6시에 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com