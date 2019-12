그룹 NCT U / 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 NCT U의 ‘커밍 홈(Coming Home)’이 오늘(13일) 공개된다.NCT U의 ‘커밍 홈’은 13일 오후 6시 각 음원사이트에서 음원 공개되며, 뮤직비디오도 유튜브, 네이버TV 등을 통해 만날 수 있다.‘커밍 홈’은 풍성한 스트링 세션과 감미로운 기타 사운드, 피아노 선율이 조화를 이루는 슬로우 템포의 R&B 발라드 곡이다. 늘 같은 자리에서 기다려주는 사랑하는 사람에게 전하는 고마움과 사랑의 메시지를 가사로 표현했다. 태일, 도영, 재현, 해찬의 보컬 하모니가 어우러져 따뜻한 겨울 감성을 느끼기에 충분하다.뮤직비디오는 눈 내리는 설원과 기차, 포근한 집 등을 배경으로 소중한 추억을 회상하는 NCT U 멤버들의 모습을 감성적으로 표현해 시선을 사로잡을 전망이다.‘커밍 홈’은 STATION X 4 LOVEs for Winter (2019 SMTOWN Winter)’(스테이션 엑스 포 러브스 포 윈터)의 두 번째 곡. ‘STATION X 4 LOVEs for Winter’는 ‘겨울’과 ‘사랑’을 테마로 제작된 4곡을 순차 발표, ‘This is Your Day’(디스 이즈 유어 데이), ‘Coming Home’에 이어 세 번째 곡 우주 쪼꼬미의 ‘하얀 겨울 (White Winter)’이 오는 15일 오후 6시 공개된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr