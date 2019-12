제공=드림어스컴퍼니

[텐아시아=김하진 기자]JTBC 오디션 서바이벌 프로그램 ‘슈퍼밴드 톱(TOP)3’ 콘서트 셋리스트가 공개됐다.공연의 주최사 드림어스컴퍼니는 13일 호피폴라와 루시, 퍼플레인이 참여하는 ‘슈퍼밴드 TOP3’ 콘서트 셋리스트 이미지를 올렸다.‘슈퍼밴드 TOP3’는 지난 여름 공연에서 27명의 합동연주로 펼친 콜드플레이의 ‘어드벤처 오브 어 라이프 타임(Adventure Of A Life Time)’으로 호응을 이끌어낸 만큼, 가장 기대를 모은 이번 공연의 단체곡으로 콜드플레이의 ‘비바 라 비다(Viva La Vida)’를 선정했다.‘비바 라 비다(Viva La Vida)’는 하현상, 신예찬, 홍진호가 ‘슈퍼밴드’에서 부르며 화제를 모았고, 콘서트에서 듣고싶은 곡으로 팬들의 요청이 쇄도했다고 한다. 이번 곡 역시 18명의 합동연주에 맞게 루시의 조원상이 편곡했다. 원곡과 색다르게 웅장하고 특별한 느낌을 선물할 전망이다.단체곡 뿐만 아니라 특별한 오프닝과 다채로운 협업 무대도 준비돼 있어 이번 콘서트를 향한 팬들의 궁금증이 쏠린다.호피폴라는 이번 ‘슈퍼밴드 TOP3’ 무대에서 최근 발매한 싱글 음반 타이틀곡 ‘어바웃 타임(About Time)’과 JTBC ‘슈퍼밴드’에서 보여주며 좋은 반응을 얻은 ‘캐슬 온 더 힐(Castle On The Hill)’, ‘1000x’, 이번 콘서트를 위해 특별히 준비한 ‘라스트 크리스마스(Last Christmas)’를 들려줄 예정이다.루시 역시 ‘슈퍼밴드’서 공개한 바 있는 ‘선잠’, ‘플레어(Flare)’와 신곡 ‘난로’, ‘스윔(Swim)+크라이 버드(Cry Bird)’ 등을 공개하며 풍성한 공연을 만든다.퍼플레인은 ‘네버 이너프(Never Enough)’, ‘드림 온(Dream On)’, ‘올드 앤 와이즈(Old and Wise)’, ‘파라다이스 로스트(Paradise Lost)’를 비롯해 신곡을 공개한다.‘슈퍼밴드 TOP3’ 콘서트는 오는 25일 부산 벡스코를 시작으로 28일과 29일 서울 잠실 실내체육관, 내년 1월 11일 수원 컨벤션 센터에서 열린다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr