아이유 (사진= DB)

아이유 ‘Love poem’이 가온차트에서 11월 월간 3관왕을 차지했으며, EXO의 새앨범 ‘OBSESSION - The 6th Album’은 월간 앨범차트 1위에 랭크됐다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는, “11월 월간 디지털차트, 다운로드차트, 스트리밍차트에서 아이유 ‘Love poem’이 1위를 차지해 3관왕의 영예를 안았으며, ‘Love poem’의 수록곡 6곡 모두 월간 디지털차트 TOP100에 랭크됐다”고 발표했다.월간 앨범차트에서는 지난 11월 27일에 발매된 EXO의 ‘OBSESSION - The 6th Album’이 563,805장을 기록하여 1위에 올랐다. 해당 앨범은 지난 1일 발표된 월간 소매점 앨범차트에서도 1위에 랭크됐다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 월간 소셜차트2.0에서는 5개월 연속 ‘방탄소년단’이 1위를 이어가고 있으며, 2위는 ‘WINNER’가 차지했다.함께 공개된 49주차(2019.12.01~2019.12.07) 가온차트는 아이유 ‘Love poem’이 디지털차트, 스트리밍차트에서 3주 연속 1위를 이어가고 있으며, EXO의 ‘OBSESSION - The 6th Album’은 앨범차트 2주 연속 1위에 랭크됐다. 다운로드차트는 다비치의 ‘나의 오랜 연인에게’가 1위에 진입했다.주간 소셜차트2.0에서는 강다니엘이 1위에 올랐다. 집계 기간동안 V LIVE 강다니엘 채널에서 가장 인기를 얻은 콘텐츠는 ‘강다니엘 (KANGDANIEL) DIGITAL SINGLE - TOUCHIN' M/V’이었으며, 마이셀럽스 빅데이터를 통해 얻은 매력키워드는 ‘카리스마있는’, ’몽환적인’ 등이었다.한편, 오늘 발표될 가온인증 앨범 부문에서 뉴이스트 (NU`EST) ‘The 6th Mini Album `Happily Ever After`’, 슈퍼주니어 (Super Junior) ‘Time_Slip - The 9th Album’이, 다운로드 부문은 방탄소년단 ‘FAKE LOVE’, BLACKPINK ‘Forever Young’이, 스트리밍 부문에서는 송하예 ‘니 소식’이 각각 플래티넘(Platinum) 인증을 받는다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com