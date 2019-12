가수 지코 / 사진제공=KOZ엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]가수 지코(ZICO)가 내년 2월 단독 콘서트를 개최한다.소속사 KOZ엔터테인먼트는 12일 “지코가 내년 2월 22~23일 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 두 번째 단독 콘서트 ‘KING OF THE ZUNGLE’을 개최한다. 오랜 시간 동안 공연을 기다려온 팬들을 위해 다양한 무대와 연출을 준비하고 있다. 심혈을 기울여 준비 중인 만큼 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 밝혔다.이로써 지코는 지난해 8월 첫 단독 콘서트 이후 1년 6개월 만에 단독 콘서트를 열고 팬들과 만난다.특히 이번 단독 콘서트는 지코가 공식 팬클럽 ‘코몬’을 창단하고 갖는 첫 콘서트인 만큼 고퀄리티의 완성도 높은 공연을 준비 중인 것으로 알려졌다.뿐만 아니라 ‘킹 오브 더 정글(KING OF THE ZUNGLE)’이라는 타이틀처럼 음악적 생태계 속 ‘정글’을 평정한 왕다운 강렬하고 화끈한 공연을 예고해 그간의 솔로 히트곡은 물론 첫 정규앨범 ‘THINKING’ 무대도 선보일 예정이다.올해 데뷔 8년 만에 첫 정규앨범 ‘THINKING’을 발표한 지코는 자신의 생각을 가감 없이 담아낸 진정성 있는 노랫말로 리스너들로부터 웰메이드 앨범이라는 호평을 받았다.특히 확장된 음악적 스펙트럼 속 본인이 전곡 프로듀싱에 나서 한층 성숙해진 면모를 과시하며 ‘사람’, ‘천둥벌거숭이’, ‘남겨짐에 대해’ 등이 주요 음원차트에서 좋은 성적을 거둬 지코만의 독보적인 음악성과 화제성을 입증했다.이처럼 올 한 해 아티스트, 프로듀서, CEO를 겸하며 다방면에서 두각을 드러낸 지코는 단독 콘서트까지 개최하며 2020년에도 열일 행보를 이어갈 계획이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr