그룹 방탄소년단. / 제공=빅히트 엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 벙탄소년단이 구글이 선정한 미국의 ‘2019 올해의 검색어’ 순위에서 레드카펫 인물(People of the Red Carpet) 6위에 올랐다.미국 CNN과 CNBC 방송이 11일(현지시간) 방탄소년단(BTS)이 구글이 선정한 미국의 ‘2019 올해의 검색어’ 순위에서 레드카펫 인물(People of the Red Carpet) 부문 6위에 올랐다고 보도했다.구글은 해마다 사람들이 가장 많이 찾아본 검색어 순위를 발표하는데 올해 미국인들이 ‘레드카펫’이란 단어와 함께 가장 많이 검색한 인물 부문에서 방탄소년단이 6위에 오른 것으로 집계됐다.방탄소년단은 ‘그래미’, ‘레드카펫’이란 단어와 함께 검색돼 올해 2월 미국 로스앤젤레스에서 열린 그래미 시상식의 레드카펫 행사 때 많은 관심을 받은 것으로 보인다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr