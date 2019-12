그룹 몬스타엑스. / 제공=스타쉽엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]그룹 몬스타엑스가 미국 뉴욕에서 명품 브랜드 샤넬의 초청을 받아 특별한 공연을 펼친다.몬스타엑스는 10일(현지시간) 미국 뉴욕 더 스탠다드 하이 라인 호텔(The Standard, High Line )에서 열리는 ‘뉴욕 샤넬 N5 인 더 스노우(New York CHANEL N5 in the Snow)’에 참석한다.이번 쇼는 샤넬의 N5 홀리데이 컬렉션 기념행사로, 몬스타엑스는 축하 공연을 꾸밀 예정이다.앞서 몬스타엑스는 지난 6일 그래미 어워드에서 노미네이트 된 프로듀서 알리 파야미와 협업해 싱글 음반 ‘미들 오브 더 나이트(Middle of the Night)’를 발표해 주목받았다. 지난 7일 미국 시카고에서 ‘B96 징글 배시(Jingle Bash)’, 9일 미국 미니애폴리스에서 ‘징글볼(Jingle Ball)’ 공연에 참석해 실력과 인기를 입증했다. 오는 11일과 13일 필라델피아와 뉴욕에서 ‘징글볼’ 투어를 이어나갈 계획이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr