가수 백예린의 정규 1집 앨범 커버 이미지 / 사진제공=블루바이닐

[텐아시아=우빈 기자]가수 백예린의 첫 정규앨범이 베일을 벗는다.백예린은 오늘 (10일) 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 정규 1집 ‘Every letter I sent you.’을 발매한다.이번 앨범은 백예린의 데뷔 후 첫 정규앨범으로 트리플 타이틀곡 ‘0310’ ‘Popo (How deep is our love?)’ ‘Square (2017)’를 포함해 미발매곡임에도 불구하고 사랑받아왔던 다수의 곡들이 수록된다.총 18곡에 세 개의 타이틀곡으로 구성된 정규 1집은 백예린이 19살때부터 22살까지 약 4년간 쌓아온 결과물로써 그 어느때보다 가장 솔직하고 공들인 앨범이 될 예정이다.아울러 백예린은 지난 9일 블루바이닐 오피셜 계정을 통해 짧은 인터뷰 영상을 공개했다. 백예린은 “기다려 주신 팬분들에게 계속해서 앨범을 내고, 선물을 해주고 싶었지만 상황이 뜻대로 될 수 없었다. 팬분들을 너무 기다리게 한 것 같아 미안하다”며 그동안 미발매곡을 기다려준 팬들에게 속마음을 전했다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr