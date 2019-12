‘초콜릿’ OST Part 3. ‘Always be here’ 앨범 커버. /사진제공=JTBC콘텐트허브

[텐아시아=김지원 기자]가수 정진우가 부른 JTBC 새 금토드라마 ‘초콜릿’ OST Part. 3의 ‘Always be here(올웨이즈 비 히어)’가 8일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 발매된다.‘Always be here’는 문차영(하지원 분)과 이강(윤계상 분)의 메인 테마 곡으로, 1회부터 문차영과 이강가 유년기에서 비롯된 아픔을 지닌 채 담담하게 하루를 살아가는 모습을 보여주는 신에서 각각 여자와 남자 버전으로 삽입됐다.이날 먼저 발매되는 남자 버전의 ‘Always be here’는 가수 정진우가 가창을 맡아 부드러운 중저음의 목소리로 듣는 이에게 잔잔한 감동과 위로를 전한다.세븐틴, 카더가든의 뒤를 잇는 OST 세 번째 주자인 정진우는 SBS 경연 프로그램 ‘K-POP 스타’ 시즌 5에서 자작곡 ‘위성’으로 두각을 드러내며 시청자들에 눈도장을 찍은 실력파 보컬리스트. OST계 신흥강자로 거듭나 이번 가창 참여에도 기대를 높이고 있다.‘Always be here’는 가수 정진우에 이어 JTBC ‘스카이캐슬’ OST ‘we all lie(위 올 라이)’로 큰 화제를 모은 가수 하진의 목소리로도 들을 수 있으며, 하진 버전의 음원은 오는 14일 발매될 예정이다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr