JBJ95(사진=스타로드 엔터테이먼트)

JBJ95가 12월 6일 오후 6시 디지털 싱글 ‘ONLY ONE’을 발매했다.JBJ95의 첫 번째 시즌송인 ‘ONLY ONE’은 가을 낙엽의 쓸쓸함과 첫 눈의 포근함이 모두 담긴 미디움 템포의 힙합 알앤비 곡이다.JBJ95 특유의 감성적인 서사를 유지하면서도 프로듀서 Stally와의 협업을 통하여 서정적이면서도 트렌디한 곡을 만들어 냈다.특히 켄타의 애절한 보컬과 함께 어우러지는 상균의 멜로디컬한 랩이 공기가 차가워진 이 시기에 듣는 이의 마음을 울린다.JBJ95의 공식 유튜브를 통하여 공개된 뮤직비디오 속에서도 특유의 감성적인 서사를 만나볼 수 있다.JBJ95는 흩날리는 꽃잎을 슬픈 얼굴로 보거나, 때로는 웃으며 바라보는 등 여러 가지 형태의 꽃을 매개로 그리움을 표현하고 있다.그 안에서 선보인 상균과 켄타의 완벽 비주얼 또한 뮤직비디오를 보는 재미를 더 해준다.애틋함을 담은 가사 또한 발매 전 공개된 티저부터 화제를 모았다.특히 ‘억겁의 시간을 살아도 You are the only one for me, 몇 번의 계절이 지나도 You are the only one for me.어떤 인연도 널 대신 하지 못 해. 그립다. 니가 그립다.’ 라는 후렴구의 가사는 고마운 팬들에게 전하는 메시지라는 후문이다.한편, JBJ95는 다가오는 연말 JBJ95 2nd Concert [CELEBRITY PARTY 2019]로도 카운트다운 콘서트를 통해 팬들을 만날 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com