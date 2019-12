AOA (사진=FNC엔터테인먼트)

그룹 AOA가 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’의 고혹적인 안무 퍼포먼스로 눈길을 끌었다.AOA의 소속사 FNC엔터테인먼트는 6일 공식 유튜브 채널을 통해 AOA의 여섯 번째 미니앨범 ‘뉴 문(NEW MOON)’ 타이틀곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’의 안무영상을 공개했다. 이는 신곡 뮤직비디오 조회수 500만 돌파를 기념해 공개한 것으로 그 의미를 더한다.공개된 영상에서 AOA는 몽환적인 분위기가 돋보이는 신곡에 맞춰 고혹적인 퍼포먼스를 펼쳤다. 멤버들은 올 블랙의 편안한 연습복 차림으로 등장해 걸크러쉬 매력으로 시선을 집중시키고 있다.신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’는 강렬한 비트와 서정적인 기타 사운드가 어우러진 댄스곡이다. 한 번만 들어도 귀에 맴도는 후렴구와 랩을 통해 찬 바람이 스치는 깊은 밤의 애틋함을 풀어냈다.한편 AOA는 지난 26일 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’로 화려하게 컴백했다. AOA는 컴백과 동시에 벅스뮤직과 소리바다에서 실시간 음원차트 1위를 차지했으며 아이튠즈 K팝차트 8개 지역에서 1위를 거머쥐는 등 건재한 음원 파워를 자랑했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com