가수 보이텔로의 ‘BOiMEETSWORLD 2/3’ 앨범 커버 이미지 / 사진제공=꿈의 엔진

[텐아시아=우빈 기자]가수 보이텔로(BOiTELLO)가 신보 ‘BOiMEETSWORLD 2/3(보이밋월드 2/3)’을 발매한다.오늘(6일) 오후 6시 보이텔로는 각 음원사이트를 통해 새 앨범 ‘BOiMEETSWORLD 2/3’를 공개하고 본격 컴백 활동에 나선다.새 앨범 ‘BOiMEETSWORLD 2/3’는 한 소년의 삶과 세상이 담긴 시리즈 앨범 ‘BOiMEETSWORLD(소년, 세상을 만나다)’의 두 번째 이야기다. 지난 앨범에서 소년이 속한 세상에 대한 원망과 아픔을 담아냈다면 이번 앨범에서는 소년이 경험한 다양한 형태의 사랑이 담겨있다.타이틀곡 ‘BLANK(Feat. Holmsted)’는 사랑이 떠나간 뒤에 맴도는 회한의 감정을 그린 곡으로 뮤지션 ‘Holmsted(홈스테드)’의 섬세한 피처링이 돋보인다.두 번째 트랙 ‘위험해(Private) (Feat. IT’S)’는 소년이 경험한 배신을 상대의 입장에서 그려낸 아이러니한 스토리의 곡으로 ‘IT’S(이츠)’의 날 것 같은 생생한 보컬이 곡의 완성도를 높였다.세 번째 트랙 ‘Where do we go? (Feat. Q the Trumpet)’는 사랑하는 이와 함께한다면 어디든 행복할 것만 같은 설렘을 그려냈으며 ‘Q the Trumpet(큐더트럼펫)’의 트럼펫 연주로 곡의 이국적인 색채를 더했다.특히 새 앨범 ‘BOiMEETSWORLD 2/3’에서도 ‘SIM2’가 지난 앨범에 이어 이번 앨범의 모든 트랙을 작곡하여 곡 간 연결성을 더했고, ‘위험해(Private) (Feat. IT’S)’의 경우에는 ‘AVOKID(에이보키드)’가 곡의 디렉팅으로 참여해 완성도를 더했다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr