돌아온 씨엘 신곡, 9개국 아이튠즈 1위

YG엔터테인먼트를 떠나 독자 행보를 시작한 가수 씨엘(CL·본명 이채린·28) 신곡이 9개국 아이튠즈 차트에서 정상을 차지했다.CL 측에 따르면 전날 발매된 프로젝트 앨범 '사랑의 이름으로(In The Name Of Love)' 타이틀곡 '+DONE(던)161201+'은 5일 기준 홍콩, 싱가포르, 태국, 대만, 필리핀 등 9개국 아이튠즈 차트 1위를 차지했다.칠레, 이집트 등에서는 2위, 인도네시아에 오르는 등 42개국 차트인에 성공했다.'사랑의 이름으로'는 CL이 2016년 11월 투애니원 해체부터 올해 11월 YG엔터테인먼트를 떠나기까지 3년간의 일기를 담아낸 앨범이다.총 6트랙으로 구성됐으며, 지난 4일부터 매주 2곡씩 3주에 걸쳐 공개된다.CL은 최근 SNS를 통해 그간의 마음과 솔로 아티스트로 나서는 각오를 전하기도 했다.그는 "걷는 법도 쉬어가는 방법도 모른 채 13년 동안 많은 걸 이루고, 많은 걸 느끼고 또 많은 걸 배우기도 했다"며 "여러분이 나눠주신 사랑이 저 자신을 다시 채워줬다"고 돌이켰다.그러면서 "누군가 선택해 주기를 기다리지 않고 다시 CL로 돌아가 하나씩 스스로 해나갈 것"이라고 전했다./연합뉴스