그룹 블랙핑크./ 사진제공=YG엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 블랙핑크가 일본 현지 주요 매체들의 관심을 받았다.블랙핑크는 지난 4일 일본 도쿄돔에서 [BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN]를 개최, 열도의 팬들과 뜨겁게 호흡했다.공연이 끝난 후 일본 6대 스포츠지 등 현지 주요 매체들은 블랙핑크 도쿄돔 콘서트 소식을 주요하게 다루며 블랙핑크의 현지 파급력을 전했다.데일리 스포츠, 산케이 스포츠, 스포츠 호치, 닛칸 스포츠, 스포니치 아넥스, 주니치 스포츠 등은 “블랙핑크가 6억 6000만뷰의 경이적인 조회수를 기록 중인 ‘KILL THIS LOVE’ 무대를 선보이며 5만 5000명 관객을 매료시켰다. 이들은 이번 일본 돔투어를 통해 20만 5000명 관객을 동원할 예정이다”고 보도했다.이 외에도 닛칸 스포츠는 “‘걸크러시 그룹’으로 불리는 블랙핑크의 도쿄돔 콘서트에는 70% 이상이 여성 관객이었다”고 보도앞서 아시아, 북미, 유럽, 오세아니아에 걸쳐 4대륙 23개 도시에서 월드 투어로 세계 팬들과 만났던 블랙핑크는 이날 일본 공연의 성지라고 불리는 도쿄돔에서 공연했다. 이번 콘서트는 티켓 오픈 직후 전 좌석 매진을 기록했고, 공연 당일 5만 5000명의 관객이 객석을 가득 채우며 블랙핑크의 뜨거운 현지 인기를 실감하게 했다.도쿄돔 콘서트를 성황리에 마친 블랙핑크는 내년 1월 4~5일 오사카 쿄세라 돔, 2월22일 후쿠오카 야후오쿠돔을 순회하는 3대 돔 투어를 이어간다.블랙핑크는 일본 돔 투어와 더불어 내년 초 발매를 목표로 새 앨범을 준비하고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr