아이유·엑소, 48주차 가온차트 각각 2관왕 영예

아이유, 엑소 (사진=카카오M, SM엔터테인먼트)

48주차 가온차트에서 아이유 (IU)와 EXO가 각각 2관왕을 차지했다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는, “아이유 (IU)의 ‘Blueming’이 48주차(2019.11.24~2019.11.30) 디지털차트, 스트리밍차트에서 2주연속 1위를 차지해 2관왕의 영예를 안았으며 EXO의 새앨범 ‘OBSESSION - The 6th Album’과 타이틀곡 ‘Obsession’이 앨범차트, 다운로드차트에서 1위로 진입해 2관왕을 차지헸다.”고 발표했다.EXO의 ‘Obsession’은 지난 월요일 공개된 가온 소매점 앨범 주간차트와 11월 월간차트 모두 1위에 랭크된 바 있다.소셜차트2.0’에서는 방탄소년단이 22주 연속 1위를 유지하고 있다. 한 주 동안 방탄소년단 V LIVE 채널에서 ‘BTS Live : 오랜만이에요’ 콘텐츠가 큰 인기를 얻었으며, 마이셀럽스의 빅데이터 결과로 ‘해외에서유명한’, ‘대담한’ 등의 매력키워드를 꼽았다.소셜차트2.0 2위는 강다니엘이 차지했으며, 강다니엘의 V LIVE 채널에서 ‘강다니엘 (KANGDANIEL) DIGITAL SINGLE - TOUCHIN' M/V’가 한 주 동안 가장 많은 사랑을 받았다. 마이셀럽스의 빅데이터 매력키토크 결과는 ‘자유로운’, ‘팬덤이두터운’등의 결과가 나왔다.소셜차트 2.0은 브이라이브(VLIVE)·뮤빗(Mubeat)·SMR·마이셀럽스(Mycelebs) 데이터를 바탕으로 집계하는 아티스트 기준 차트다.한편 48주차 디지털차트에 랭크된 신곡은 13위 EXO ‘Obsession’, 51위 AOA ‘날 보러 와요 (Come See Me)’, 71위 강다니엘 ‘TOUCHIN’’, 80위 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo) ‘맵고짜고단거 (Feat. 페노메코)’, 91위 보라미유 ‘끝난 사이’ 등이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com