‘2019 마마’ 방송화면 캡처.

[텐아시아=김수경 기자]그룹 몬스타엑스, 마마무, 갓세븐이 각각 ‘2019 엠넷 아시안 뮤직 어워즈(2019 Mnet Asian Music Awards, 이하 ‘2019 마마’)’에서 월드 퍼포머 상, 페이버릿 보컬 퍼포먼스 상을 수상했다.‘2019 마마’는 4일 일본 나고야돔에서 열렸다. 각 상의 시상자는 야구선수 김병현과 배우 윤진이였다.월드 퍼포머 상을 받은 몬스타엑스의 셔누는 “상을 받을 수 있어서 기쁘고 더 열심히 하는 몬스타엑스가 되도록 하겠다”라고 말했다. 아이엠은 영어로 “We’ll keep going, keep hustling(우리는 계속 갈 것이고 계속 허슬할 것이다)”라고 했다. 멤버들은 입을 모아 “사랑합니다 몬베베”라고 외친 후 내려갔다.페이버릿 보컬 퍼포먼스 상을 받은 마마무는 “무무들 고맙고 회사 식구분들도 감사하다. 무무들 사랑하무”라고 외쳤다.베스트 댄스 퍼포먼스 상을 받은 갓세븐은 “뜻깊은 상 감사드리고 아가새 감사하다. 더 좋은 퍼포먼스 많이 보여드리도록 하겠다”라고 말했다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr