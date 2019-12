버스터즈 콘서트 포스터./ 사진제공=에버모어뮤직

[텐아시아=김수경 기자]밴드 버스터즈(Bursters)가 연말을 뜨겁게 달굴 단독 콘서트를 개최한다.버스터즈(안준용, 노대건, 조환희, 이계진, 조태희)는 오는 22일 오후 서울 홍대 롤링홀에서 단독 콘서트 ‘Bursters Live in Seoul : Save the Savage’를 열고 관객들과 만난다.‘Save the Savage’는 올해 록의 본고장인 영국에서 첫 월드투어를 성공적으로 마치고 전 세계 록 음악 시장을 향해 출사표를 던진 버스터즈의 2019년 마지막 단독 콘서트다.버스터즈는 이번 콘서트에서 최근 발표한 신곡 ‘Savage(새비지)’를 비롯해 특유의 강렬하고 유니크한 라이브 무대를 선보이며 관객들을 매료시킬 전망이다.버스터즈의 단독 콘서트 ‘Save the Savage’의 티켓은 4일 오후 8시부터 온라인 예매사이트 인터파크티켓, 멜론티켓을 통해 예매할 수 있다.버스터즈는 콘서트 준비와 더불어 내년 상반기 발매 예정인 두 번째 정규앨범 준비에 박차를 가하고 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr