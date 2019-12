코드 쿤스트 ‘All About Us’./ 사진제공=AOMG

[텐아시아=김수경 기자]힙합 레이블 AOMG의 프로듀서 코드 쿤스트(CODE KUNST)가 4일 트리플 싱글 앨범 ‘All About Us(올 어바웃 어스)’를 발매한다.이번 신보에는 앨범명과 동명의 곡 ‘All About Us’를 비롯해 타이틀곡 ‘Treat Her Better(트리트 허 베터)’‘Pink Campari(핑크 캄파리)’까지 3곡으로 구성돼 있다. 미국 알앤비 아티스트 나이아(Niia)가 보컬리스트로 참여해 완성도를 높였다.코드 쿤스트는 이번 앨범을 통해 성숙한 사랑에 대한 이야기와 몽환적 분위기의 사운드로 리스너들을 사로잡을 예정이다.나이아는 와이클레프 장(Wyclef Jean)의 ‘Sweetest Girl(스위티스트 걸)’의 피처링으로 데뷔했다. 이후 10년이 넘는 기간 동안 완성도 높은 음악들을 꾸준히 발표하며 부드러운 목소리와 분위기로 수많은 아티스트와 평단의 인정을 받은 아티스트다.코드 쿤스트 역시 2015년 미국 출신의 세계적인 래퍼 조이 배대스(Joey Bada$$)와의 작업부터 지난 4월에 발매된 싱어송라이터 제임슨(JMSN)과의 협업 앨범까지 수차례 해외 아티스트와 호흡을 맞췄던 터라 이번 나이아와의 작업에 벌써부터 음악팬들의 이목이 집중되고 있다.‘All About Us(올 어바웃 어스)’는 여러 해외 음원플랫폼에서도 공개될 예정이다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr