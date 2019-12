애플 뮤직 어워즈 상패./ 사진제공=애플

[텐아시아=김수경 기자]애플이 ‘애플 뮤직 어워즈(Apple Music Awards)’ 수상자 명단을 3일 발표했다.애플 뮤직 어워즈 수상자 명단은 이날 애플이 발표한 ‘2019을 빛낸 최고의 앱 및 게임’에 이어 공개됐다. 명단엔 그룹 방탄소년단이 2019년 ‘Apple Music K-pop 장르에서 가장 많이 스트리밍 된 아티스트’와 ’Shazam에서 가장 많이 찾아본 K-pop 아티스트’로 이름을 올렸다.애플 뮤직 어워즈는 다섯 개 분야에 걸쳐서 선정된다. 애플 뮤직 에디터들의 관점과 전 세계 사용자들의 사랑을 얼마나 많이 받았는지를 반영한 절차를 통해서다.올해의 글로벌 아티스트 (Global Artist of the Year), 올해의 작곡가 (Songwriter of the Year) 및 올해의 신인 아티스트 (Breakthrough Artist of the Year) 수상자들은 애플 뮤직의 글로벌 에디토리얼 팀의 전문가와 테이스트메이커(tastemakers)들이 선정한 결과다.올해의 앨범 (Album of the Year) 및 올해의 노래 (Song of the Year)는 스트리밍 데이터를 기반으로 하며 올해 애플 뮤직 유저들이 감상해온 결과를 반영한다.애플은 애플 뮤직 어워즈를 위한 상패도 만들었다. 상패에는 애플이 자체 체작한 실리콘 웨이퍼가 광택 유리판과 양극산화처리되어 기계 가공된 알루미늄 본체 사이에 위치한다. 웨이퍼는 나노미터 수준으로 얇은 12인치 실리콘 디스크에서 시작한다. 구리 층을 용착하고 자외선 반도체 인쇄 기술로 패턴화해 수 십억개 트랜지스터 연결을 구현한다.애플의 애플 뮤직 및 인터내셔널 콘텐츠 담당 부사장인 올리버 슈셔(Oliver Schusser)는 “애플 뮤직 어워즈는 세계가 가장 사랑하는 아티스트의 열정, 에너지, 창의성을 기리기 위해 만들어졌다”며 “음악적으로 다양한 첫 수상자들은 깊은 사회적 담론을 불러일으키고 문화에 영향을 미치고 전세계 고객에 영감을 줬다. 이 분들을 기리게 되어 더할 나위 없이 기쁘다”고 말했다.올해의 아티스트 (Artist of the Year): 빌리 아일리시 (Billie Eilish)올해의 앨범 (Album of the Year): 빌리 아일리시 ‘WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’올해의 작곡가 (Songwriter of the Year): 빌리 아일리시, 피네아스(빌리 아일리시의 오빠)올해의 신인 (Breakthrough Artist of the Year): 리조 (Lizzo)올해의 노래(Song of the Year): 릴 나스 엑스(Lil Nas X) ‘Old Town Road’김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr