소란이 부르는 ‘기적’ 같은 사랑...멜로망스 정동환 세션-편곡 참여

[연예팀] 소란이 신곡 ‘기적’을 발표한다.해피로봇레코드 측은 금일(3일), “소란(SORAN)의 새 싱글 ‘기적 (What about you)’이 정오(12시)에 발매된다”고 소식을 전했다.‘기적 (What about you)’은 평범한 일상을 함께할 수 있다는 것만으로도 기적이라고 이야기하는 따뜻한 러브송으로, 겨울에 어울리는 사운드를 바탕으로 하여 유려한 멜로디 라인과 보컬 고영배 특유의 담백한 목소리로 표현된 가사는 음악팬들의 마음을 녹일 전망이다. 또한 이번 곡에는 멜로망스의 정동환이 피아노 세션과 스트링 편곡으로 참여하여 이목을 끌고 있다.소란은 이번 ‘기적(What about you)’을 통해 가요계의 ‘연애유발자’로 굳건히 자리매김하고자 한다.금일 오후 5시 55분부터 페퍼톤스 이장원이 진행하는 네이버 NOW ‘6시 5분 전’에 출연하며, 이어 4일에는 MBC ‘박경의 꿈꾸는 라디오’, 5일에는 ‘정오의 희망곡 김신영입니다’에도 출연한다.한편, 소란은 ‘기적 (What about you)’ 활동에 이어 22일부터 24일까지 3일 동안 YES24 라이브홀에서 연말 공연을 진행한다. 소란 단독 콘서트 ‘live SORAN’은 인터파크와 예스24에서 예매 가능하며, 자세한 내용은 소란 공식 SNS와 주최사 민트페이퍼 홈페이지에서 확인할 수 있다.(사진: 해피로봇레코드)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr