가수 씨엘./ 사진제공=씨엘

[텐아시아=김수경 기자]가수 씨엘(CL)이 3일 공식 SNS 채널을 통해 그룹 투애니원(2NE1)과의 추억을 담은 티저 영상을 공개했다.씨엘이 공개한 영상은 프로젝트 앨범 ‘사랑의 이름으로(In The Name Of Love)’의 수록곡 ‘+처음으로170205+’의 티저 영상을 공개했다.오는 4일 베일을 벗는 이번 앨범은 CL이 작성한 3년간의 일기 형식으로 이뤄져있다. 각 곡의 제목 뒤에 그 곡을 작업한 구체적 날짜가 함께 표기됐다.‘+처음으로170205+’는 2016년 11월 25일 2NE1이 공식 해체된 후 약 2달이 지난 시점인 2017년 2월 5일에 작업된 곡이다. “우리 다시 시작하자. 처음으로 돌아가자”라는 가사가 인상적이다. 또 CL이 2NE1 해체 후 어떤 각오와 마음가짐으로 약 3년간의 공백기를 버텼는지를 짐작케 하는 곡이기도 하다.CL은 당초 이 곡을 2NE1 해체 3주년인 지난 11월 25일 발표할 예정이었다. 그러나 고(故) 구하라의 안타까운 비보를 접하고 과거 함께 활동했던 동료 가수에 대한 애도를 표하기 위해 발표를 잠정 연기했다.이후 CL은 마무리 작업을 거쳐 ‘+처음으로170205+’를 프로젝트 앨범 ‘사랑의 이름으로(In The Name Of Love)’의 시작을 알리는 첫 곡으로 발표하기로 결정했다.CL은 ‘+처음으로170205+’ 티저 공개를 시작으로 오는 4일 0시에는 ‘사랑의 이름으로(In The Name Of Love)’ 타이틀곡인 ‘+DONE161201+’ 티저를 공개할 예정이다. 이어 4일 오후 6시 국내 각 음원사이트 등을 통해 ‘+처음으로170205+’, ‘+DONE+161201+’ 두 곡을 정식 발매한다.이후 매주 2곡씩 3주에 걸쳐 ‘사랑의 이름으로(In The Name Of Love)’의 모든 곡들이 공개된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr